L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, comunicando il proprio cordoglio per i fatti di questa notte che hanno profondamente sconvolto l’Istituzione stessa e la cittadinanza tutta, informa che la sfilata “Refashioned” prevista per le ore 18:00 di oggi, al Complesso Monumentale del San Giovanni, è sospesa e rinviata a data da destinarsi in segno di lutto.