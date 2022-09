Provinciali Catanzaro, Minasi (Lega): “Congratulazioni a Mormile, avanti così verso nuovi traguardi”

“Congratulazioni ad Amedeo Mormile, nuovo presidente della provincia di Catanzaro, e al neo consigliere Francesco Trunzo. Una nuova importante affermazione della Lega che ne conferma l’ottimo lavoro sul territorio. Andremo avanti così, per raggiungere nuovi e sempre più importanti traguardi. A loro, intanto, buon lavoro”. Così su Facebook l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi, eletta per la Lega in Senato.