Provinciali Catanzaro, centrodestra: “Uniti su candidatura Mormile”

Si sono riuniti oggi gli esponenti del centrodestra del territorio catanzarese in vista dell’imminente appuntamento elettorale alla Provincia. “La scelta unanime di sostenere la candidatura di Amedeo Mormile alla Presidenza – e’ scritto in una nota – e’ rafforzata dalla condivisione delle linee programmatiche per il rilancio dell’Ente intermedio. Tutte le componenti sono consapevoli della preliminare necessita’ di affrontare la situazione debitoria di Palazzo di Vetro, con la risoluta intenzione di chiedere un intervento strutturale al nuovo Governo, chiamato a dirimere una volta per tutte il nodo Province lasciato da anni irrisolto”. “Raccogliendo le istanze di numerosi sindaci e amministratori del territorio – prosegue la nota – sara’ attribuita priorita’ all’implementazione di quelle funzioni essenziali in capo alla Provincia, che nell’ultima fase hanno risentito di evidenti rallentamenti. La forza e la solidita’ della proposta del centrodestra fa perno sulla sinergia istituzionale con la Regione Calabria, che fornira’ strumenti operativi ai piccoli Comuni creando un circolo virtuoso di buone pratiche amministrative e di servizi piu’ efficienti per i cittadini. L’intento comune e’ quello di rendere la Provincia di Catanzaro, restituendo dignita’ ai dipendenti, un punto di riferimento per tutti gli amministratori del territorio puntando sul rafforzamento dell’asse Catanzaro-Lamezia Terme e sulla valorizzazione delle realta’ locali meno grandi. Con questi presupposti la Provincia di Catanzaro, guidata da Amedeo Mormile, potra’ tornare a svolgere un ruolo centrale fra gli enti della Calabria”.