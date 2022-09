Marcellinara (CZ), Amalia Bruni: “Confronto costruttivo e proficuo con amministratori e cittadini sui nuovi impianti e smaltimento dei rifiuti. Responsabilizzare la comunità su cosa fare è importantissimo”

“Ho partecipato recentemente, su invito del sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, ad un incontro per parlare dei nuovi impianti di smaltimento di rifiuti sul territorio. All’ iniziativa sono intervenuti esponenti della politica locale, regionale e nazionale oltre che il proprietario della società CalMe, dottor Speziali, che da oltre dodici anni opera sul territorio. E’ stato un confronto aperto anche alla cittadinanza che ha così potuto informarsi senza filtri, direttamente, su una questione che riguarda da vicino la salute pubblica. La questione emersa dalla discussione è abbastanza chiara: mentre il Presidente della Regione Occhiuto va avanti come un carrarmato sul raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro senza curarsi degli aspetti collaterali che riguardano la salute dei cittadini al contrario io da tempo, e il dibattito di ieri sera a Marcellinara ha confermato che i cittadini sono d’accordo, affermo che prima di intraprendere qualsiasi decisione su nuovi impianti che riguardano industrie, smaltimento e incenerimento dei rifiuti, andrebbe implementato il monitoraggio epidemiologico dei territori, ovvero c’è bisogno di monitorare le patologie diffuse nelle aree dove risiede la popolazione per poterle correlare con le attività industriali o di altro genere presenti in una determinata area. Rendere partecipe la cittadinanza responsabilizzandola sulle scelte che riguardano il territorio è un aspetto importante del ragionamento che abbiamo fatto tutti insieme ieri sera insieme ad altri sindaci di paesi vicini e di altri colleghi consiglieri regionali. A mio avviso è la strada da percorrere quando bisogna realizzare impianti industriali che interessano da vicino non solo la vita di tutti i giorni ma anche la salute di chi vive nella zona. Sono assolutamente certa che se si adottasse lo stesso sistema informando in modo serio e rigoroso i cittadini della piana di Gioia Tauro su rischi e benefici del raddoppio del termovalorizzatore, quella comunità mostrerebbe le stesse perplessità che hanno manifestato ieri sera i cittadini di Marcellinara”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.