Nome aeroporto, Guarascio: “Calabria non ha bisogno di rigurgiti municipalistici”

“Di tutto la Calabria ha bisogno tranne che di una nuova stagione di rigurgiti municipalistici o di guerre di pennacchi e effimeri simboli. Il sindaco di Catanzaro farebbe bene a riflettere ragionare ed agire su come fare affermare nei fatti e non con proclami la sua città come autentico vero e riconosciuto capoluogo della regione, invece di soffermarsi su richieste fuori dal tempo e da ogni logica. Si risolve il problema di Catanzaro se cambia il nome dell’aeroporto? Si risolve il problema della Calabria se ci attardiamo con polemiche che nulla hanno a che fare con i drammatici problemi dei calabresi , dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori? Devo confessare come imprenditore che opera in tutta la Calabria e come consigliere comunale di Lamezia tutta la mia profonda delusione per questa ennesima caduta di stile e di lungimiranza di settori così importanti del mondo istituzionale e politico”. E’ quanto si legge in una nota di Eugenio Guarascio, imprenditore e consigliere comunale a Lamezia Terme (gruppo “Nuova Era”).