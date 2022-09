Catanzaro, i Servizi Sociali avviano la riflessione comune con Terzo Settore e volontariato: mercoledì prossimo l’incontro

Promosso dall’assessore ai Servizi Sociali, Venturino Lazzaro, mercoledì prossimo 7 settembre si terrà un incontro al quale parteciperanno, oltre alla rappresentanza comunale, Il Terzo Settore e la galassia del Volontariato. Si vuole così avviare una riflessione comune sulle problematiche antiche ed emergenti delle periferie, con particolare riferimento ai quartieri Sud della città.

“Il tema è stato uno dei pilastri su cui il sindaco Fiorita ha incardinato la sua proposta elettorale – commenta l’assessore – e poiché oggi il governo cittadino è coerentemente impegnato a passare dalle parole pronunciate prima delle elezioni ai fatti dell’agire concreto, era tempo di aprire il dialogo con chi, delle politiche sociali, deve essere interlocutore privilegiato perché direttamente attivo sul territorio. È anche per questo che ho chiesto a Terzo Settore e CSV di farsi promotori della più ampia diffusione dell’incontro del 7 settembre prossimo, affinché vi sia il più ampio coinvolgimento possibile dei soggetti interessati al confronto. Come governo cittadino, abbiamo ovviamente la nostra visione delle cose ma non intendiamo venire meno all’impegno di ispirarci, su alcune tematiche, al criterio della partecipazione per dare piena efficacia alle azioni che vengono intraprese. Del resto – ha concluso Lazzaro – le politiche sociali hanno una ricaduta immediata e diretta sulla comunità e sui suoi bisogni, quindi non possono prescindere dall’ascolto perché vogliamo che il governo sia un buon governo”.