Incendio nel carcere minorile di Catanzaro: 18 detenuti evacuati

I vigili del fuoco di Catanzaro sono intervenuti nella tarda serata di ieri per spegnere un incendio divampato in alcune celle del carcere minorile di Catanzaro. A dare l’allarme sono stati alcuni agenti penitenziari. Durante le fasi di soccorso, i vigili del fuoco hanno dovuto forzare una porta per accedere in un locale dove un detenuto era rimasto bloccato. Alcuni detenuti con problemi di respirazione per l’eccessiva quantita’ di fumo mentre 4 agenti della penitenziaria sono stati salvati dai vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del 118 giunto all’interno della struttura.

Un agente e’ stato trasferito in ospedale. L’incendio si e’ verificato in due punti del piano terra del carcere. Tutti i detenuti presenti nella struttura sono stati portati fuori delle celle in un luogo sicuro all’interno del carcere. Complessivamente sono stati evacuati 18 detenuti. (AGI)