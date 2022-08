Psc e riordino urbanistico, l’Ordine degli Ingegneri dopo l’incontro con il Comune di Catanzaro: “Bene interlocuzione”

A margine dell’incontro tra l’amministrazione comunale di Catanzaro, nella persona della vicesindaca e assessora all’Urbanistica Giusy Iemma, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro, ha inteso ringraziare l’Ente per la disponibilità al confronto: «Quella dell’interlocuzione sui temi è una pratica più che condivisibile quando si intende amministrare. Così, l’attenzione dimostrata dal Comune nel voler coinvolgere gli ordini professionali nell’avvio della discussione e dell’approfondimento tecnico su temi di particolare interesse pubblico e strategici per la città come il Piano Strutturale Comunale e il riordino urbanistico, è un’iniziativa a cui guardare con favore. È innegabile, infatti, che perché si ricucia la distanza urbanistica e sociale tra i tanti quartieri di Catanzaro e perché si possa mettere in atto un piano di inclusione sociale concreto, il coinvolgimento degli ordini professionali che quotidianamente affrontano tali temi non può che apportare alla discussione politica un valore aggiunto. Il dibattito che genererà l’azione politica e amministrativa, infatti, deve necessariamente tenere conto degli schemi e delle teorie di sociologia urbana applicabili alla realtà di Catanzaro. Dal riordino funzionale, alle scelte su viabilità e trasporti, al ruolo dei singoli quartieri nel complessivo scacchiere urbano, se la politica decide di confrontarsi si può giungere a soluzioni condivise e apprezzate unanimemente, soluzioni attraverso le quali si costruisce oggi il futuro della città. Ecco perché, nel ringraziare la vicesindaca per aver inteso coinvolgere l’Ordine che rappresento, ribadisco pubblicamente la disponibilità degli Ingegneri a contribuire con idee, stimoli, proposte risolutive alla definizione della Catanzaro dei prossimi anni».