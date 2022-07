Caffè Guglielmo, il commento dell’azienda dopo l’incendio: “Da domani stabilimento di nuovo attivo”

“Poche parole solo per ringraziarvi dell’affetto che anche in questo momento, come sempre nel corso della nostra lunga storia imprenditoriale, specie nei momenti più difficili, ci state dedicando Da domani la produzione sarà di nuovo attiva, il #caffeguglielmo non si ferma”. E’ quanto si legge in un tweet della nota azienda di torrefazione il cui stabilimento di Copanello di Stalettì, alle porte di Catanzaro, è stato danneggiato da un incendio di probabile origine dolosa. Il caffè Guglielmo è esportato in tutto il mondo.

