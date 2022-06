Comunali a Catanzaro, Capellupo: “Cambiamo la città con Fiorita sindaco”

Cambiamó Catanzaro per fare in modo che un sogno collettivo diventi la storia di Catanzaro con Nicola Fiorita Sindaco. Riparto da dove ho lasciato, con l’orgoglio di un obiettivo centrato non senza una certa fatica e che fino a qualche mese fa appariva lontanissimo. Ed, invece, ce l’ho fatta, ce l’abbiamo fatta! Questo seggio conquistato a Palazzo De Nobili parla di un noi, racconta di un percorso e di una storia collettiva che in questi anni, come è giusto che sia, si è nutrita di passione, ideali, condivisione, di sconfitte e soddisfazioni, di delusioni e brividi di gioia.

Sono tante le persone da ringraziare e a cui il risultato di oggi appartiene, dalla famiglia ai compagni di un viaggio fatto di amore per Catanzaro e la Calabria che parte da molto lontano.

Un grazie sincero alle tante energie positive presenti nelle liste a sostegno del Sindaco Nicola Fiorita, ai suoi volontari, i volontari per Catanzaro, che dimostrano con i loro sorrisi ed il loro entusiasmo quanto forte sia questo sogno collettivo e quanto giusta sia stata la nostra scelta.

Questo è, però, solo il primo tempo, la prima tappa di un cammino in cui a vincere dovrà essere definitivamente Catanzaro, la nostra comunità da ricostruire con Nicola Fiorita Sindaco”. Lo afferma in una nota Vincenzo Capellupo, consigliere comunale di Cambiavento