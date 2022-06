Anche Unicef Calabria e Catanzaro all’inaugurazione del nuovo Istituto di Istruzione superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle

Una testimonianza sentita quella dell’UNICEF Calabria, guidata dal presidente Giuseppe Raiola, che ha voluto marcare con la propria presenza un evento importante come l’inaugurazione del nuovo Istituto di Istruzione superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale per rendere omaggio ad una eccellenza come quella guidata dal dirigente scolastico Saverio Candelieri che ha il grande merito di formare i giovani alla cultura della solidarietà

Alla manifestazione, alla quale hanno partecipato scolaresche, autorità militari, religiose e civili, erano presenti la coordinatrice degli ispettori tecnici per le scuole della Calabria Loredana Giannicola, l’arcivescovo metropolita di Catanzaro monsignor Claudio Maniago, il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio, il presidente del Comitato Regionale UNICEF Raiola e il presidente del Comitato Provinciale Mustari.

Nel corso della manifestazione sono state consegnate due targhe rispettivamente al preside dell’Istituto Saverio Candelieri e alla professoressa Caterina Bertucci come riconoscimento della lunga ed encomiabile attività svolta accanto e a favore dell’UNICEF. “A dimostrazione – ha dichiarato Raiola – del fatto che sul territorio esistono delle realtà scolastiche che rappresentano davvero una eccellenza capaci di educare i giovani alla cultura della solidarietà, vista l’attenzione e la sensibilità dimostrata nello spendersi nei confronti dei bambini bisognosi”.

Al termine della manifestazione nel teatro cittadino si è svolto un lungo corteo per la via principale di Chiaravalle, nel quale campeggiavano la bandiera della pace e quella dell’UNICEF.