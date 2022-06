Acqua Catanzaro: interruzione nel quartiere Corvo

Per riequilibrare il serbatoio a seguito dei picchi di consumo registrati, per i prossimi cinque giorni a partire da stasera, dalle ore 23, alle ore 5 del giorno successivo sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile in alcune aree della zona sud della città. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che i disagi interesseranno il quartiere Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 marzo 1978, parte di località Fortuna e zone limitrofe.