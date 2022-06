Referendum: l’8 giugno a Catanzaro anche la Lega per il tour “Cambiamo la Giustizia”

Si svolgerà l’8 giugno a Catanzaro alle ore 16.30, presso la sede della Lega in via Lombardi 19/b, l’evento ‘Cambiamo la Giustizia’ per dire Sì ai referendum promossi da Lega e Partito Radicale. Al dibattito, introdotto dal commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno, interverranno il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, il deputato Andrea Crippa e il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.