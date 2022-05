Letta a Catanzaro: “Lotta alla mafia non è terminata. Vicini al procuratore Gratteri”

“Siamo qui per esprimere il nostro convincimento e il nostro impegno perché la lotta alla mafia non è terminata”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Catanzaro davanti alla targa che ricorda Falcone e Borsellino: in segno di omaggio in occasione nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, Letta, insieme ad altri dirigenti del Pd calabrese e catanzarese, alle ore 17.58 si è soffermato davanti la targa, posizionata alcuni anni fa a pochi passi dalla Procura del capoluogo calabrese.

“Come diceva Giovanni Falcone – ha poi osservato Letta – la mafia non è invincibile: ha avuto un inizio avra’ una sua fine ma purtroppo non e’ ancora finita la lotta alle mafie e alla criminalità deve continuare. Per questo oggi alle 17:58 del 23 maggio siamo qui di fronte a questo luogo che ricorda nella città di Catanzaro Giovanni Falcone Paolo Borsellino. Per noi – ha proseguito il leader del Pd – e’ un messaggio molto forte in questo momento e qui Catanzaro. Dalla Calabria voglio dare un grande messaggio di vicinanza e di amicizia e solidarieta’ al giudice Gratteri. Il lavoro straordinario e il lavoro che fa e continua a fare per portare tra le scolaresche, nella societàcivile, il senso profondo della lotta alla mafia e del senso del dovere che porta tanti magistrati a rischiare la vita e’ per noi – ha concluso Letta – la spinta a dire che quella è la strada giusta”.