Domani a Catanzaro la presentazione dell’iniziativa solidale “Il pane del ricordo”

Martedì 3 maggio, alle ore 11, alla Camera di Commercio di Catanzaro, si terrà la presentazione della duplice iniziativa di solidarietà “Il pane del ricordo”, promossa da Assipan per sostenere l’attività della CasaPaese di Cicala, di Ra.Gi. onlus, e allo stesso tempo per aiutare le famiglie in difficoltà.

Tutti i dettagli sulle modalità di coinvolgimento dei panificatori locali e sul meccanismo solidale saranno illustrati nel corso della conferenza stampa da Antonio Tassone, presidente nazionale Assipan, e da Elena Sodano, Ra.Gi. onlus. All’incontro parteciperanno anche Daniele Rossi, commissario straordinario della Cciaa di Catanzaro, e Bruno Calvetta, segretario generale dell’Ente.