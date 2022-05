Nuova sede PD e festa primo maggio a Catanzaro Marina

Una nuova sede nella via principale di Catanzaro Marina e una manifestazione per il Primo Maggio dedicata al Lavoro e alla Pace. “Ritengo che anche da eventi importanti e simbolici come questi debba ripartire il nuovo corso del Partito Democratico dopo lo svolgimento dei congressi regionali, provinciali e cittadini nelle scorse settimane. Un PD che, in provincia di Catanzaro come in tutta la Calabria, ha voglia di ricominciare a stare tra la gente, di ascoltare e confrontarsi nei circoli con i cittadini, come la storia del partito ci insegna. La nuova sede di Catanzaro Marina nasce, infatti, in una strada frequentatissima sia di giorno che durante le ore serali, soprattutto dai giovani del territorio. E’ proprio i giovani sono la forza che noi dobbiamo coinvolgere per poter dare un futuro a questa terra, quei giovani che purtroppo una politica poco lungimirante e sempre meno attenta ai loro bisogni ha allontanato negli ultimi anni.

Anche a loro è dedicata la manifestazione del Primo Maggio organizzata dal circolo cittadino all’interno del Parco Gaslini. In un momento così difficile, la politica a tutti i livelli deve mettere in campo azioni e risorse per promuovere l’occupazione e, per quel che riguarda il Mezzogiorno e la Calabria, mettere fine a quell’esodo giovanile che dopo la pandemia sta ripartendo con decisione. Così come occorre tutelare chi un lavoro già ce l’ha ma magari è costretto a svolgerlo senza il rispetto delle minime norme di sicurezza. Sono sempre troppo alti i dati dei morti sul lavoro, al Nord come al Sud, e eventi come questo devono avere l’obiettivo di continuare a ricordarci che bisogna fare sempre di più, ogni giorno!” afferma il consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci.