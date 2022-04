Dalle ore 21 di questa sera, giovedì 28 aprile, alle ore 6 di domani, venerdì 29 aprile, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile a Corvo, viale Isonzo, via Caduti XVI marzo, parte del rione Fortuna e zone limitrofe. L’interruzione è necessaria per consentire di riequilibrare il serbatoio in seguito ad alcuni interventi di riparazione delle perdite alla condotta.