Freddo e neve in Calabria: in Sila temperature fino a -12 gradi

Notte di freddo rigido in Calabria, dove il termometro ha segnato fino a -12,5 gradi in Sila, nella zona di Monte Botte Donato, dove ha nevicato anche nelle ultime ore con una coltre che supera, in diverse zone, anche i trenta centimetri. A rendere ancora piu’ intenso il gelo di queste ore sono le raffiche di vento che hanno superato i 70 chilometri orari.

Nelle ore notturne le temperature sono state prossime allo zero persino lungo la costa, a conferma di un meteo particolarmente rigido in tutta la regione.