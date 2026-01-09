Totem informativi nelle autostazioni, Campanaro replica a Scutellà: “Polemiche ideologiche, i fatti ci danno ragione”

“Le dichiarazioni diffuse dall’Onorevole Scutellà contro l’installazione dei totem informativi nelle autostazioni calabresi sono pretestuose, strumentali e smentite dai fatti. Ancora una volta si sceglie la polemica ideologica al posto della verità, nel tentativo di screditare un intervento concreto solo perché non riconducibile alla propria bandiera politica. Parlare di “annunci vuoti” o di “assenza di programmazione” è semplicemente falso. L’iniziativa nasce da un tavolo tecnico regionale attivo, da un confronto istituzionale reale e da un iter amministrativo già avviato, che porterà a breve all’installazione di 54 totem informativi nelle principali autostazioni e nodi di trasporto della Calabria. Altro che improvvisazione. È francamente surreale sostenere che migliorare l’informazione all’utenza sia uno spreco di risorse. Non ci sarà alcuno spreco di denaro pubblico, poiché si tratta di un costo necessario, contenuto e proporzionato ai benefici prodotti. Solo chi non prende mai autobus o treni può permettersi di dire che studenti, pendolari e lavoratori “non hanno bisogno di informazione”. La verità è che sapere in tempo reale partenze, arrivi, variazioni e coincidenze riduce disagi, attese inutili e abbandono del servizio pubblico. Questo è un fatto, non un’opinione. La solita litania su mezzi obsoleti, ritardi e maltempo viene usata come alibi politico per bocciare qualunque intervento che non sia una promessa irrealizzabile. Nessuno ha mai sostenuto che i totem risolvano da soli tutti i problemi del trasporto calabrese: ma solo chi è in mala fede può fingere che informazione e qualità del servizio siano elementi alternativi e non complementari. Prima di impartire lezioni sull’uso delle risorse pubbliche, l’Onorevole Scutellà farebbe bene a riflettere sull’effettiva utilità delle manovre economiche varate dal proprio partito, come il Superbonus 110%, che è costato circa 170 miliardi di euro, generando critiche forti e ampiamente fondate per l’impatto sui conti dello Stato. Qui non c’è alcuna “autocelebrazione”, ma un risultato concreto, frutto del lavoro del consigliere regionale Riccardo Rosa, del coordinatore cittadino di Cosenza Fulvio Campanaro e della collaborazione istituzionale con l’assessore Gianluca Gallo. Un lavoro che evidentemente dà fastidio a chi preferisce limitarsi alle denunce senza mai portare soluzioni. La Calabria non ha bisogno di opposizioni che tifano contro ogni passo avanti pur di gridare allo scandalo. Ha bisogno di interventi reali, cantieri che partono e servizi che migliorano, anche gradualmente. I totem informativi vanno esattamente in questa direzione. Noi Moderati continuerà a lavorare sui fatti e non sugli slogan, lasciando ad altri il rumore sterile delle polemiche e delle dichiarazioni costruite solo per finire sui giornali”.

Così Fulvio Campanaro di Noi Moderati Sezione Cosenza.