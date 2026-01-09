Provincia di Cosenza, Lamensa incontra funzionari e E.Q.: “Garantire continuità amministrativa”

Si è svolto questa mattina, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia, un incontro istituzionale tra il Presidente della Provincia di Cosenza dott. Giancarlo Lamensa e i Funzionari titolari di incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), unitamente ad altri dipendenti delegati allo svolgimento di funzioni gestionali, alla presenza dei Consiglieri delegati Francesco Chiaravalle, con delega alla Viabilità e Manutenzione del Territorio e Pasquale De Franco titolare di delega all’Edilizia Scolastica, oltre che del Segretario Generale dott. Alfonso Rende.

L’incontro si è inserito nel quadro della delicata fase istituzionale che l’Ente sta attraversando, attualmente privo di dirigenti a seguito della loro decadenza, comunicata dal Ministero dell’Interno, conseguente alla decadenza della Presidente che ne aveva disposto le nomine.

Nel corso della riunione, il Presidente Lamensa ha inteso avviare un momento di confronto diretto e di condivisione, finalizzato a garantire la continuità amministrativa, la piena funzionalità dei servizi e la tutela degli interessi del territorio e delle comunità locali.

Il Presidente ha innanzitutto espresso apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto finora dai funzionari e dal personale coinvolto, sottolineando l’impegno dimostrato in una fase complessa e caratterizzata da criticità organizzative e istituzionali.

«Siamo chiamati ad affrontare una fase particolarmente delicata per la Provincia di Cosenza – ha dichiarato il Presidente – ma sono certo che, grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e allo spirito di servizio dimostrati finora, sarà possibile garantire continuità amministrativa e salvaguardare i servizi essenziali per i cittadini».

Nel suo intervento, Lamensa ha invitato i funzionari a un ulteriore sforzo di responsabilità e impegno, richiamando il ruolo centrale che gli incarichi di elevata qualificazione e le funzioni gestionali assumono in assenza della dirigenza.

«In questo momento – ha aggiunto – è fondamentale rafforzare il gioco di squadra e il coordinamento interno, affinché l’Ente possa essere traghettato verso una nuova fase, nel rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa».

Il Presidente ha infine ribadito la volontà di mantenere un dialogo costante con la struttura amministrativa, assicurando il massimo supporto istituzionale per superare l’attuale fase transitoria.

«Il nostro obiettivo comune resta quello di tutelare il territorio, le comunità e i servizi pubblici – ha concluso Lamensa – lavorando insieme per garantire stabilità, affidabilità e continuità all’azione della Provincia di Cosenza».