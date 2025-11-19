Antonino Putortì è il nuovo presidente SIMPE Calabria: al centro ricerca, diritti e rete pediatrica

Il dott. Antonino Putortì, medico chirurgo specializzato in pediatria, guiderà la SIMPE Calabria (Società Italiana Medici Pediatri) insieme al nuovo Consiglio Direttivo, composto dai colleghi pediatri: dott.ssa Giuseppina Cuzzucoli (Vice Presidente), dott.ssa Graziella Maesano (Segretario), dott .ssa Maria Rosa Velletri (Consigliere), dott.ssa Alessandra Falcone (Consigliere) e dott. Domenico Gurnari (Consigliere).

Tra gli obiettivi principali del nuovo mandato: individuare attraverso la ricerca di base e clinica le principali patologie legate alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza; valorizzare il ruolo del bambino e dell’adolescente e difendere i diritti in ambito sociale; promuovere corretti stili di vita e definire azioni utili per favorire l’equità in tema di salute. Ma soprattutto “fare rete” con i professionisti del sistema di cure primarie per migliorare l’offerta di assistenza.



“Sono estremamente lieto per la fiducia che mi è stata riservata dai colleghi – commenta così il neo Presidente Putortì – e, per il periodo del mio mandato, desidero coinvolgere sempre di più i colleghi, soprattutto i giovani, ed avere un dialogo diretto con le istituzioni, affinché le competenze della nostra società scientifica possano sfociare nello sviluppo di linee guida e di buone prassi: su questo lavoreremo con la collaborazione di tutto il Consiglio Direttivo SIMPE in continuità con ciò che è stato fatto fino ad ora.

Le sfide da affrontare sono molte molteplici – prosegue Putortì – ma ciascuna di esse rappresenta anche un’opportunità: dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un sistema che metta al centro il bambino e la famiglia tutta, garantendo cure adeguate e accessibili in modo omogeneo, per promuovere una salute di qualità”.