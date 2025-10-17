CISL Calabria commenta i dati del Rendiconto Sociale INPS 2024: “Part time al 44%, servono azioni concrete”

La CISL Calabria, attraverso una nota del Segretario Generale Giuseppe Lavia, ha voluto esprimere un primo commento sui dati forniti dal Rendiconto Sociale INPS Calabria 2024, appena presentato (17 ottobre 2025) a Catanzaro.
Soddisfazione è stata espressa per le performance dell’Istituto, risultati ottenuti grazie alle professionalità dei lavoratori dell’INPS. Tuttavia, alcuni dati devono orientare riflessioni e scelte da parte dei decisori politici.
Tra i principali punti critici evidenziati:
-
Il persistente scarto tra i tassi di occupazione regionale e nazionale
-
La lieve contrazione degli assunti a tempo indeterminato rispetto al 2023
-
La quota ancora alta di DURC irregolari
-
Il peso degli occupati nell’industria, fermo a poco più del 6%
Ma soprattutto, un dato su tutti impone azioni concrete e immediate:
Il 44% dei lavoratori dipendenti in Calabria è part time, a fronte di una media nazionale del 33,3%.
Nelle sole donne, il dato sale al 60%. Si tratta, per la maggior parte, di part time involontario.
«Per contrastare tale fenomeno – si legge nella nota – come CISL continuiamo a chiedere che il Piano per l’occupazione della Regione Calabria destini incentivi alle imprese in grado di trasformare contratti part time in full time.»
Nel complesso, permangono criticità, pur in presenza di qualche segnale di miglioramento.
Tra il 2023 e il 2024:
-
Il tasso medio occupazionale (età 15-64) è passato da 44,6% a 44,8%
-
Il tasso di disoccupazione è diminuito di circa 3 punti percentuali
-
Il tasso di inattività è però aumentato di 1,6 punti percentuali
-
Il tasso di disoccupazione giovanile (età 15-29) è sceso dal 35,5% al 31,4%
Va inoltre sottolineato il dato sugli importi medi delle pensioni dei dipendenti privati e lo scarto con la media nazionale:
In Calabria, oltre il 67% dei pensionati percepisce un assegno inferiore a 1.000 euro, uno scarto destinato ad aumentare nel sistema contributivo.
«Ciò impone – conclude Lavia – misure previdenziali di sostegno alle carriere discontinue e misure di garanzia per i giovani.»