Blitz contro la ‘ndrangheta: 21 misure cautelari sulle cosche del crotonese

Un’importante operazione antimafia è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, con il supporto di reparti specializzati dell’Arma, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone ritenute legate alle cosche della ‘ndrangheta attive a Cirò Marina, Strongoli e Cariati.

Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha portato all’arresto di 18 indagati, mentre per altri 3 è stato disposto l’obbligo di dimora.

Le accuse, a vario titolo, includono omicidio, associazione mafiosa, estorsione, turbativa d’asta, danneggiamento, ricettazione e reati in materia di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Taranto e Bologna. Alcuni provvedimenti sono stati notificati in carcere a persone già detenute.

Secondo gli inquirenti, le cosche coinvolte avrebbero esercitato un controllo capillare sul territorio, imponendo il pizzo agli imprenditori e condizionando l’assegnazione di appalti pubblici. Le indagini hanno inoltre rivelato la presenza di strutture criminali radicate nell’alto Ionio crotonese con ramificazioni anche fuori regione.