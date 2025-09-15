Regionali, Innova Rende sostiene la lista Casa Riformista

L’Associazione Innova Rende annuncia con convinzione il proprio sostegno alla lista Casa Riformista in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria.

Il progetto, che nasce dall’intuizione e dall’acume politico del Sindaco di Rende, On. Sandro Principe, rappresenta – si legge in un comunicato stampa della stessa associazione – una delle più significative novità del panorama politico calabrese. Un’iniziativa che non si limita a guardare alle dinamiche locali, ma che ambisce a tracciare un percorso capace di essere di esempio per l’intero Paese.

Casa Riformista è un laboratorio innovativo: dimostra come la politica di Rende, con le sue visioni e le sue pratiche, sappia incidere non solo a livello comunale ma anche a scala regionale, portando esperienza, concretezza e prospettive nuove.

Questa lista, infatti, segna un passaggio importante: le diverse anime riformiste della regione trovano finalmente un terreno comune in cui cooperare e lavorare insieme, generando sinergie utili a dare forza e idee al campo progressista e ad allargare il raggio d’azione del centrosinistra.

Con Casa Riformista, la Calabria lancia un messaggio chiaro: è possibile costruire un progetto politico unitario e innovativo, fondato su responsabilità, visione e partecipazione, capace di guardare al futuro senza rinnegare la propria storia.

Innova Rende è orgogliosa di far parte di questo percorso, certa che esso potrà rafforzare le prospettive di sviluppo democratico della regione e contribuire a una politica più vicina ai cittadini, più giusta e più moderna.