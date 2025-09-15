Elezioni in Calabria, appello del Comitato Fita Calabria: “I candidati alla presidenza assumano un impegno pubblico per lo sport”

Il Comitato Fita Calabria rivolge un appello ai candidati alla presidenza della Regione Calabria – Roberto Occhiuto, Francesco Toscano e Pasquale Tridico – affinché assumano un impegno pubblico per la realizzazione di impianti sportivi idonei a ospitare grandi competizioni. Il presidente del Comitato, Giancarlo Mascaro, sottolinea che la Calabria, nel taekwondo come in molte altre discipline, ha già dimostrato di poter dare un contributo rilevante alla crescita dello sport italiano. «La nostra regione – dichiara Mascaro – ha bisogno di strutture moderne, adeguate e funzionali, che consentano di ospitare eventi nazionali e internazionali e che offrano ai nostri atleti l’opportunità di crescere senza dover emigrare per forza altrove per coltivare le loro ambizioni». Il taekwondo, disciplina olimpica a tutti gli effetti, richiede un contesto competitivo che va oltre i confini regionali e nazionali. «Parliamo di uno sport – aggiunge Mascaro – che si fonda su gare a punteggio, con frequenti trasferte all’estero. Per questo è fondamentale che la Calabria si doti di impianti adeguati: significherebbe favorire lo sviluppo della disciplina qui da noi, creando le condizioni perché la regione diventi un punto di riferimento per l’agonismo nazionale e finanche internazionale». Oltre all’aspetto agonistico, il presidente Mascaro richiama il valore educativo del taekwondo. «Questa disciplina – evidenzia – ha una grande importanza pedagogica e sociale: forma i ragazzi al rispetto delle regole, all’autostima e alla convivenza. Investire nel taekwondo e nello sport in generale significa pensare al futuro delle giovani generazioni e alla crescita sana delle comunità, peraltro in un contesto, quale quello calabrese, spesso segnato da aree di malaffare e ‘ndrangheta. Ci auguriamo – conclude il presidente Mascaro – che il nostro appello sia ascoltato e raccolto».