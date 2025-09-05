Lavoro, Tucci (M5S): “Stagionali come schiavi, questa è l’Italia di Meloni”

“La campagna promossa dall’Usb dal titolo emblematico, ‘Cercasi schiavo 2025’, fotografa una realtà drammatica per gli stagionali, compresi quelli calabresi.

Turni infiniti che arrivano a 18 ore al giorno, salari da fame, lavoro nero, contratti di lavoro non rispettati, addirittura la restituzione di una parte dello stipendio in contanti.

Davanti a ciò, il Governo continua a chiudere gli occhi raccontando un Paese che non c’è. Cancellando il Reddito di cittadinanza, che non era la causa della mancanza di manodopera la quale tutt’oggi persiste, Meloni&Co. hanno deliberatamente creato un nuovo esercito di schiavi. Bisogna invertire subito la rotta partendo proprio dalla Calabria, dove il nostro candidato presidente di Regione, Pasquale Tridico, ha proposto un reddito di dignità fortemente legato a politiche attive e formazione. Il lavoro nobilita l’uomo ma lo sfruttamento lo uccide: alla destra ciò non interessa, a noi importa eccome”.

Così in una nota il deputato calabrese del M5S Riccardo Tucci, componente della commissione Lavoro.