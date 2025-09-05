Giuseppe Giorno si candida al Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle: “La Calabria merita una politica vicina e coraggiosa”

“Ci sono”. Con queste parole semplici e dirette, Giuseppe Giorno annuncia la sua candidatura al Consiglio regionale per la Calabria con il Movimento 5 Stelle, a sostegno di Pasquale Tridico. La scelta del coordinatore provinciale dei 5 Stelle di Cosenza è un impegno a viso aperto che ha il sapore di una promessa fatta alla sua terra.

“Ho deciso di scendere in campo con il cuore e con le idee chiare – ha dichiarato Giorno –. Lo faccio per dare voce a chi troppo spesso non ce l’ha, per portare in consiglio regionale le esigenze reali delle nostre comunità. La nostra regione ha un disperato bisogno di una politica che non giri le spalle, ma che si sporchi le mani. Una politica concreta, che abbia il coraggio di scegliere”.

La sua corsa elettorale si unisce a quella del candidato presidente Pasquale Tridico, con cui condivide un progetto di rilancio basato sulla trasparenza, sul lavoro e sulla valorizzazione delle enormi potenzialità del territorio.

“Lavoro, legalità e innovazione. Camminerò insieme a Pasquale Tridico perché credo in una Calabria diversa – ha affermato –. So che non sarà una strada in discesa, ma so anche che non sono solo. Per questo ringrazio fin da ora ogni persona, ogni famiglia, ogni cittadino che vorrà percorrerla insieme a me. Per dimostrare che un’altra politica non è solo un sogno, ma una possibilità concreta. Una possibilità per cui vale la pena lottare. Impegnarsi”.

La campagna di Giorno punterà i riflettori sui temi fondamentali per il futuro della regione: la battaglia per il lavoro dignitoso, soprattutto per i giovani, una sanità che non lasci indietro nessuno, la tutela del territorio e la lotta senza quartiere alla vecchia politica clientelare.