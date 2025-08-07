“Scuotendosi di dosso il giogo politico, la società civile si scuote di dosso i lacci che avvincevano il suo spirito egoista” - Karl Marx
Pronto Estate 2024 “Costa degli Dei” e “Costa Viola”: il brand turistico-editoriale più importante della Calabria per riaffermare che le destinazioni calabresi sono attive e pronte all’accoglienza

È in periodi come questi – ovvero quando le varie crisi politiche (ucraina e israeliana su tutte) ed economiche (inflazione e perdita del potere di acquisto) sono tutt’altro che finite o quando la concorrenza tra le località turistiche (nazionali e non) si fa sempre più “spietata” o in ultimo, quando il fallimento del colosso turistico tedesco FTI ha cancellato di punto in bianco decine di migliaia di turisti d’oltralpe – che si misurano le forze e le capacità di resistenza delle destinazioni di vacanza. La comunicazione generale (e d’insieme) dell’offerta turistica di un determinato luogo è fondamentale soprattuto quando la competizione si fa più dura e quando c’è da fare intendere al consumatore (presente e futuro) che in un determinato luogo il turismo non è un semplice settore economico ma descrive una vera e propria identità. È in quest’ottica che i prodotti cartecei e digitali PRONTO ESTATE si inseriscono nella stagione estiva 2024 dei territori della Costa degli Dei e dalla Costa Viola; per ribadire ancora una volta che il turista può trovare in loco una variegata gamma di offerte e servizi che gli permetteranno di trascorrere al meglio la propria vacanza (e di suggerirla poi ai suoi conoscenti).

L’FSC PER LE GUIDE CARTACEE
Nonostante l’epoca della lettura digitale di massa, negli ultimi tempi la lettura sul foglio reale “tradizionale” sta recupernado il terreno perso in termini di gradimento, specie tra i lettori forti. I supporti cartacei per il turismo dunque sono sempre più richiesti non solo dai turisti, che amano in vacanza abbinare alle informazioni acquisite su smartphone quelle “tangibili”, letture più comode sotto l’ombrellone o quando si è in giro, ma anche dai partner pubblicitari: si pensi infatti che per l’edizione “Costa degli Dei” gli spazi pubblicitari sono andati sold-out già mesi prima della chiusura programmata. Confermato come per il 2023 l’utilizzo della carta FSC (certificazione registrata per lo stampatore Rubbettino Print) che, per chi non lo sapesse, sta per “Forest Stewardship Council” e che è una ONG internazionale senza scopo di lucro. Il FSC ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale. La certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia. Lo schema di certificazione FSC è indipendente e di parte terza. Le ispezioni infatti vengono effettuate da oltre 30 enti di certificazione in tutto il mondo. Gli enti di certificazione sono a loro volta accreditati dall’ente di accreditamento internazionale ASI (Accreditation Services International). A giugno 2016 la superficie forestale certificata è di oltre 190 milioni di ettari distribuiti in 81 paesi e le aziende di trasformazione coinvolte dalla certificazione di “catena di custodia” sono oltre 30 000. “Questa svolta green, – fanno sapere i responsabili della rivista – nonostante il difficile periodo economico, pur determinando un aumento dei costi di produzione, in un periodo in cui tutti sono a caccia di risparmiare qualcosa, ci è parsa obbligatoria poiché sono sotto gli occhi di tutti i tragici effetti dei cambiamenti climatici. Ognuno di noi, potendo, nel suo piccolo dovrebbe fare qualcosa di utile per l’ambiente e per questo non escludiamo nei prossimi anni altre iniziative ecosostenibili legate alle riviste Pronto Estate”.

La 15a edizione sulla Costa degli Dei
“Pronto Estate Costa degli Dei” (17.000 copie) mantiene le 120 pagine, le 5 lingue (l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo), il costo (1 euro) e buona parte delle sue rubriche. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe sempre aggiornate e presentate con una veste grafica elegante e di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 cose che il turista deve fare assolutamente (e poi i migliori piatti da assaggiare, gli sport da praticare, i souvenir da acquistare e le attività per famiglie e bambini). E ancora escursioni, aziende, spiagge, luoghi e informazioni utili. Anche per il 2024, nella sezione “Experiences” sono descritte le attività dove il semplice fare qualcosa vuole trasformarsi in una esperienza di vita che deve entrare dentro come un ricordo perenne.

La 3a edizione sulla Costa Viola
Dopo il successo della prima edizione del 2022, invece, “Pronto Estate Costa Viola” (10.000 copie) mantiene le 80 pagine, le 3 lingue (l’italiano, l’inglese e il tedesco), il costo (1 euro) e buona parte delle sue rubriche. Anche qui sono state confermate le mappe 3D, le varie top10, i posti da visitare, le escursioni, il food, le spiagge, la sezione “Experiences” e il FOCUS sulla città metropolitana di Reggio Calabria (NOVITA’ 2024).

Il Web
Pronto Estate è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea ed è realizzato con una struttura html5 che lo rende mobile e responsive (cioè si adatta a tutti i dispositivi). Un portale dinamico, dunque, che consente di pianificare una vacanza a 360° e di tuffarsi fin nelle profondità del territorio calabrese, per conoscerlo in ogni suo angolo paradisiaco. Il portale web, raggiungibile all’indirizzo www.prontoestate.it, può essere considerato un’evoluzione della guida turistica cartacea con l’esclusiva opportunità di contattare le strutture e attività partner e richiedere le offerte con un coupon targato Pronto Estate.

Social Network
Pronto Estate 2024, quindi, si conferma come una guida informativa che vuole superare la sua stessa essenza e farsi compagna di viaggio e di avventura del turista alla scoperta della nostra bellissima terra, nonostante le gravi e pesanti conseguenze della guerra russo-ucraina e della crisi inflattiva. La vision che da anni guida i creatori di Pronto Estate si rispecchia nella capacità di attivare una vera e propria rete virtuale tra sponsor, privati e pubblici, collaboratori, lettori, sostenitori, enti e associazioni che attraverso la guida e i social network (Fecebook, Instagram, X, YouTube e Tik-Tok) contribuiscono a far conoscere al turista-viaggiatore le bellezze calabresi, sotto tutti i punti di vista.

