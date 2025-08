Prefetto Giannini: “Forte la presenza della ‘Ndrangheta a Roma”

“L’importante per fare affari” nel mondo criminale “e’ non farsi la guerra”. Al momento “Cosa Nostra sembra depotenziata, mentre e’ forte la presenza dell’Ndrangheta, soprattutto sul litorale con tante ‘Locali’. Su Anzio e Nettuno” e in alcune indagini sono emersi legami “con le amministrazioni”. Cosi’ Lamberto Giannini, prefetto di Roma, ascoltato – presso l’aula del IV piano di Palazzo San Macuto -, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ricordiamo le famiglie autoctone, “i Casamonica a Roma sud che, a loro volta, sono collegati con gli Spada”, dice Giannini.