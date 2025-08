Ponte sullo Stretto, Fratoianni: “Dal Governo una scelta folle”

“Restiamo profondamente convinti che il Ponte sullo Stretto sia una scelta folle da ogni punto di vista: dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico, una mega opera che distrarrà un’enorme massa di risorse pubbliche che invece sarebbero necessarie per rispondere ai problemi e alle emergenze di milioni di italiani”.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. Non solo in quella parte del Paese, ma lì in Calabria e Sicilia certo con esigenze particolarmente grandi ed impellenti , ma in tutta Italia . E la scelta di questa mega opera – conclude il leader di SI – rischia di trasformarsi, anzi ne siamo certi, in un gigantesco buco nero”.