Ponte sullo Stretto, Loizzo: “Chi non ci credeva rimarrà deluso”

“Finalmente l’ok definitivo al Ponte sullo Stretto. Si farà, con buona pace dei soliti detrattori e di chi non ha mai creduto nel progresso, nella modernità, nel fatto che finalmente il Mezzogiorno diventa centrale, protagonista, attore principale di una grande sfida che ci vedrà impegnati da qui in avanti. Pochi soliti noti che, ci dispiace, ma rimarranno delusi”. Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo, dopo l’ok definitivo del Cipess al Ponte sullo Stretto.

“Grazie al ministro Salvini – prosegue – che ci ha creduto profondamente, fino ad arrivare ad una giornata come quella di oggi in cui, possiamo dirlo, entriamo nella storia. Solo lui è riuscito a fare per la Calabria più di ogni altro ministro delle Infrastrutture, incluso Mancini che ha riconosciuto l’importanza delle infrastrutture già negli anni 60. Il Ponte sullo Stretto sarà una grande opportunità anche per la nostra Calabria. Crescerà, ne siamo certi. E sarà solo merito del ministro Salvini e della Lega che si sono battuti fino alla fine per passare dalle promesse ai fatti concreti”.