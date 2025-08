Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S): “Approvazione Cipess è via libera a spreco”

“Con l’approvazione del Cipess, il Governo Meloni ha dato il via alla piu’ grande operazione di spreco e prevaricazione mai vista negli ultimi decenni. Non c’e’ un progetto esecutivo. Non ci sono certezze sui costi reali, sull’impatto ambientale, sul rischio sismico, sulla mobilita’ alternativa. L’unica cosa certa sono i danni: ai cittadini, al territorio, alle casse dello Stato. Infatti, oggi si approvano penali fino a 1,5 miliardi di euro nel caso in cui il ponte – come loro in fondo sanno – non si fara’. Avete capito bene: pagheremo per non farlo, dopo aver gia’ speso centinaia di milioni per iniziare. Ad un certo punto l’evidenza imporra’ comunque di fermarsi, ma il danno sara’ fatto. Sara’ imperdonabile. Il Ponte e’ l’affare del secolo solo per gli amici di questo governo. E tutto questo con i soldi tolti alla Sicilia e alla Calabria. Miliardi sottratti ai territori piu’ fragili del Paese, strappati ai fondi per la sanita’, le scuole, i trasporti, le bonifiche. Perche’ la priorita’ e’ un’opera monumentale, non le vite reali delle persone. Il peggio e’ che tutto questo viene fatto con una propaganda istituzionale foraggiata con uno stanziamento di 7 milioni di euro. Spot pagati con soldi pubblici per convincere che questa follia e’ ‘visione’. Una narrazione finanziata e costruita per mettere a tacere le domande, per oscurare i dubbi legittimi, per zittire le comunita’ che si oppongono. Ma non possono mistificare tutto. Non possono comprare tutti. I cittadini avranno sempre voce in capitolo, nonostante le leggi che derogano al dibattito pubblico e quelle che puniscono chi protesta pacificamente. E’ necessario che ogni pezzo di questa storia, ogni attivita’ legata al ponte, sia osservata, documentata, denunciata. Vi chiedo: inviatemi tutto. Foto, video, segnalazioni. Ovunque partano lavori, rilievi, sopralluoghi. Dobbiamo sapere. E loro devono sapere che saremo li’ a controllare ogni passo che faranno. Che vorremo conto e ragione di ogni euro speso e di ogni contratto firmato. E sappiatelo: Io saro’ la vostra voce. Non permettero’ che si seppellisca la verita’ sotto miliardi di cemento e propaganda. Tutti dovranno conoscere lo scempio che verra’”. Cosi’ sui social la senatrice del M5s Barbara Floridia.