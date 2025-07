Coordinamento regionale delle donne di Alleanza Verdi-Sinistra Calabria: “Legge regionale n.34/2025 contro la violenza di genere in Calabria: un’occasione mancata”

“La nuova Legge Regionale n. 34/2025, che aggiorna la normativa del 2007 (Legge n. 20/2007),

rappresenta, purtroppo, un’occasione persa per la Calabria. Non bastano aggiornamenti di facciata:

manca un vero investimento e una strategia a lungo termine per rafforzare e sostenere i servizi

antiviolenza, indispensabili per garantire concretezza e continuità nel contrasto alla violenza di genere.

Le criticità principali sono evidenti e gravi:

• Finanziamenti insufficienti: i fondi regionali destinati ai servizi antiviolenza non sono stati

potenziati, mettendo a rischio la stabilità e la qualità della rete esistente, già fragilissima.

• Assenza di programmazione strutturata: la legge non introduce alcuna pianificazione

triennale né prevede un coordinamento reale e stabile tra Centri Antiviolenza (CAV) e Case

Rifugio. Il continuo ricorso a progetti annuali lascia i servizi in balia di una precarietà che ne

compromette l’efficacia e la continuità.

Questi limiti si inseriscono in un contesto allarmante: tra il 2018 e il 2022 in Calabria si sono verificati

16 femminicidi, con particolare incidenza nella provincia di Cosenza; nel 2024 sono attivi solo 13 CAV

e 7 Case Rifugio, numeri ben lontani dagli standard internazionali di protezione e assistenza.

Senza un impegno serio e strutturale, questa legge rischia di essere un vuoto simbolo, incapace di

garantire alle donne calabresi sviluppo, continuità e coordinamento che i servizi antiviolenza meritano

e di cui il nostro territorio ha urgente bisogno.

È indispensabile agire subito per:

• Incrementare e vincolare definitivamente i finanziamenti ai servizi antiviolenza.

• Introdurre una programmazione pluriennale e integrata.

• Rafforzare il coinvolgimento delle reti territoriali e delle associazioni impegnate sul campo.

La Calabria deve guardare al futuro con coraggio e concretezza: la tutela e i diritti delle donne non

possono più attendere.

Il coordinamento regionale delle donne di Alleanza Verdi Sinistra Calabria si impegna a promuovere un

confronto attivo con tutte le realtà locali per costruire insieme una proposta più efficace e condivisa”.

Così in una nota:

Alessia Alboresi

Maria Pia Funaro

Raffaella Cosentino

Iolanda Magliari

Elisa Romano

Elisabetta Treccozzi