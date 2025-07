Dazi, Calenda: “Ci attendono instabilità e recessione”

“Ci dobbiamo aspettare in generale un processo di instabilita’ e recessione”. Lo ha affermato il segretario di Azione Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme, con riferimento ai dazi.

“Ieri – ha proseguito Calenda – c’e’ stata questa notizia, per me sconvolgente e poco ripresa, e cioe’ che, dopo Comau, Magneti Marelli e’ stata venduta a Iveco. L’Ilva e’ destinata a chiudere – e’ il piu’ grande impianto del Mezzogiorno – e l’export a contrarsi. Oggi noi abbiamo presentato un ordine del giorno approvato dal governo – con cui abbiamo grandi capacita’ di discussione, perche’ io riesco a parlare piu’ con la Meloni che con Occhiuto ma perche’ Occhiuto e’ molto piu’ importante della Meloni – e abbiamo discusso di una norma che riesca a dare alle imprese l’energia alla meta’ del costo. Questo ordine del giorno – ha concluso il leader di Azione – il governo l’ha approvato, io spero che lo facciano rapidissimamente perche’ se non agiamo sull’energia e sugli investimenti non andiamo da nessuna parte”.