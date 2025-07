Intimidazioni presidente ‘Donne e Diritti’, Orrico (M5S): “Solidarietà e vicinanza, assicurare responsabili alla giustizia”

“Esprimo sincera vicinanza e solidarietà alla presidente dell’associazione ‘Donne e Diritti’ Stefania Fratto per le intimidazioni subite, susseguitesi, negli ultimi tempi, in circostanze assai preoccupanti”.

Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

“E’ allarmante – dice Orrico – venga presa di mira una figura che, insieme ad una realtà molto radicata nella città di San Giovanni in Fiore, si batte da anni per la tutela dei diritti dei più fragili ponendo l’attenzione agli occhi dell’opinione pubblica su questioni di genere o gravi problematiche di sanità in una porzione di Calabria meravigliosa eppure complessa.

Evidentemente – prosegue l’esponente pentastellata – a qualcuno ha dato fastidio che un gruppo di donne crei massa critica, rivendichi legittimi diritti e non si rassegni all’idea che le aree interne della nostra terra debbano morire.

Auspico pertanto – conclude Anna Laura Orrico – che i responsabili vengano assicurati alla giustizia ed invito la presidente Fratto, così come ‘Donne e Diritti’, a proseguire senza timori nelle loro attività”.