Cipess, Loizzo: “Segno dell’impegno della Lega nella promozione dell’occupazione sostenibile e dell’inserimento lavorativo per i più fragili”

“In seguito all’ok del Cipess, sono in arrivo oltre 64 milioni di euro per finanziare il Programma Operativo Complementare nella nostra Calabria, che arriva quindi ad una dotazione complessiva di oltre un miliardo di euro. Un importante passo avanti che sancisce l’impegno -ma anche il pragmatismo- della Lega nella promozione dell’occupazione sostenibile e dell’inserimento lavorativo per i soggetti più fragili, spesso forzati nella condizione di non lavorare. Il lavoro è un diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini e la Lega si batte per questo soprattutto nel Mezzogiorno. Dagli investimenti del Cipess beneficeranno non solo i lavoratori calabresi, ma anche lo sviluppo economico e sociale e alla competitività della Calabria. Un grazie al sottosegretario Morelli per l’impegno profuso a sostegno della Regione”.

Così in una nota la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.