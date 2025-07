Furgiuele (Lega): “Risorse Cipess altro segnale di attenzione verso il Mezzogiorno”

“Con oltre 64 milioni di euro destinati al Programma Operativo Complementare della Calabria, la Lega conferma il proprio impegno per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Queste risorse, grazie all’impegno profuso dal sottosegretario Alessandro Morelli, andranno a rafforzare l’impatto delle politiche attive del lavoro regionali, attraverso il sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio, la promozione della qualità dell’occupazione, il potenziamento dei servizi per l’impiego e il rafforzamento dell’offerta di percorsi di politica attiva, consolidando investimenti strategici che superano ormai il miliardo di euro. Un’azione concreta, quella della Lega, che testimonia la centralità dell’impegno per la crescita e la coesione sociale dei territori”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.