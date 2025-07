Montuoro (FdI): “Bene riconferma Falvo a responsabile della commissione tecnica nazionale Aia-Figc per la Can 5”

“La riconferma di Franco Falvo della sezione di Catanzaro dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri, a responsabile della commissione tecnica nazionale Aia-Figc per la Can 5, a cui rivolgo un grande plauso, è motivo d’orgoglio non solo per il capoluogo, ma per l’intera Calabria, perché Falvo incarna alla perfezione il modello di come si possa assurgere alle cronache che contano per aver raggiunto risultati di altissimo livello, mete che si possono conquistare solamente lavorando con impegno e sacrificio, esattamente come ha fatto e, ne siamo certi, continuerà a fare Falvo”. È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

“La determinazione di Falvo – continua Montuoro – la sua tenacia e la passione per questa disciplina sono un esempio soprattutto per i giovani, non solo perché veicolano con straordinaria efficacia e generosità proprio quegli ideali e quei valori alla base della cultura sportiva, ma anche perché contribuiscono a sostenere e a promuovere una pratica che ha come obiettivo principale quello di creare le condizioni favorevoli per incoraggiare persone di tutte le fasce d’età a partecipare ad attività fisiche o legate allo sport. Dobbiamo sempre tenere presente – conclude Montuoro – che lo sport è un elemento indispensabile per il benessere di una comunità, in quanto svolge soprattutto la preziosa funzione di collante sociale, invitando a una sana e costruttiva collaborazione per ottenere traguardi condivisi al di là delle varie posizioni”.