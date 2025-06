Coldiretti Calabria, concluso con successo il Corso Professionale Regionale per Cuochi Contadini: la Calabria investe sul talento e sull’identità rurale

Gusto, tradizione e innovazione si sono incontrati all’agriturismo BioSila di Acri, dove si è chiusa la terza e ultima tappa del Corso Professionale Regionale per Cuochi Contadini, promosso con visione e impegno da Campagna Amica, Coldiretti Calabria e Terranostra.

Un viaggio formativo, di successo, articolato in tre moduli – novembre 2024, gennaio e giugno 2025 – ha forgiato una nuova generazione di cuochi contadini, ambasciatori della Calabria autentica, capaci di raccontare il territorio con le mani in pasta, il cuore nella terra e la mente nella sostenibilità. Durante la giornata conclusiva, i partecipanti si sono sfidati a colpi di ricette identitarie, rielaborate in chiave contemporanea e valutate da una giuria di esperti guidata da Diego Scaramuzza, responsabile nazionale dei Cuochi Contadini.

Emozionante il momento della consegna delle giacche e degli attestati, simbolo non solo di competenza tecnica, ma di una visione culturale: quella di un’agricoltura che si fa anche accoglienza, racconto e consapevolezza.

Il corso rappresenta molto più di un’esperienza didattica: è un investimento strategico per le aree interne, un atto concreto per restituire valore alla cucina rurale calabrese, promuovendo un modello di agricoltura multifunzionale che intreccia filiere, paesaggi, turismo esperienziale e nuove opportunità di lavoro.

La Calabria dimostra ancora una volta che la qualità nasce dalla terra, ma prende voce e vita nella passione di chi la racconta, anche dietro ai fornelli.