Sbarra sottosegretario, Mangialavori: “Scelta lungimirante del governo Meloni”

“La nomina a sottosegretario con delega al Sud di Luigi Sbarra è una grande notizia per tutto il Meridione. Una figura che ha dimostrato di avere a cuore la crescita del Paese, guidando un sindacato nell’interesse dei lavoratori. Una scelta che conferma ancora una volta la lungimiranza del governo Meloni, che punta sulla crescita del Sud scegliendo personalità con spiccate doti umane e capacità relazionali e politiche. I migliori auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra”. Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.