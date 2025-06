Furgiuele (Lega): “Sinistra gioca con i numeri per salvarsi da disfatta referendum”

“Qualcuno a sinistra, oggi, non trova altro di meglio da fare che giocare coi numeri per cercare di salvarsi in calcio d’angolo dopo la disfatta del referendum”. Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele.

“Dopo gli inviti alla rivolta sociale, fantasmi in Parlamento, ogni genere di polemica politica possibile sul voto – aggiunge – Pd, 5S, Landini e compagni prendano atto del fatto che gli italiani hanno rispedito al mittente i loro quesiti referendari e scelto con maturità e consapevolezza, dimostrando che chi prova a strumentalizzare la partecipazione democratica per fini di parte trova sempre una risposta netta e sovrana da parte dei cittadini”.