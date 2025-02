FAI CISL Calabria, il 4 marzo l’elezione del nuovo Segretario Generale

È stato convocato il prossimo 4 marzo presso l’Hotel Marechiaro in Gizzeria Lido (Cz) il Consiglio Generale della FAI CISL Calabria, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario Generale.

Difatti, l’attuale Segretario Generale Michele Sapia è stato recentemente eletto alla guida della CISL Cosenza.

Saranno presenti per l’occasione il Segretario Generale CISL Calabria Giuseppe Lavia, il Presidente di Terra Viva nazionale Claudio Risso e il Segretario Generale FAI CISL Onofrio Rota che concluderà i lavori.

«Dopo quasi nove anni – scrive in una nota il Segretario Generale uscente Michele Sapia – lascio una Federazione regionale in salute, fortemente radicata sul territorio, che ha sempre promosso il confronto e dialogo sociale, valorizzato il lavoro agro-ambientale e forestale, sostenuto la contrattazione come strada maestra per accrescere tutele, welfare, formazione e sicurezza dei lavoratori, messo al centro le tematiche del lavoro di qualità nell’agricoltura regionale, la necessità di rilanciare il settore della pesca artigianale calabrese e l’urgenza di un immediato ricambio generazionale nel comparto forestale e della bonifica.

Una Federazione regionale che ha investito nel gioco di squadra, formazione e informazione, cresciuta anche in termini di rappresentanza sindacale con un aumento di circa 800 iscritti nell’anno 2024.

Sono certo – dichiara Sapia – che l’amico Francesco Fortunato, attuale Presidente di Terra Viva Calabria, farà un ottimo lavoro alla guida della Federazione regionale. Francesco è un dirigente sindacale con esperienza, il giusto profilo per affrontare sfide e vertenze regionali nei vari settori di nostra competenza e continuare a coltivare, con protagonismo, responsabilità e partecipazione, un positivo cambiamento per la nostra regione

Il Consiglio Generale del 4 marzo – conclude Sapia – sarà una bella occasione anche per presentare la pubblicazione “Il lavoro forestale di Calabria. Storie di boschi e persone”.

Un opuscolo illustrato, realizzato grazie alla collaborazione con l’azienda Calabria Verde, Arsac, Federazione nazionale, Fondazione Fai Cisl – Studi e Ricerche, docenti universitari ed esperti. Un documento sindacale che vuole essere un riconoscimento al fondamentale ruolo del lavoro forestale calabrese ma, soprattutto, uno strumento per divulgare al meglio, tra i lavoratori e gli studenti, l’importanza del presidio umano e valore sociale del lavoro forestale-ambientale in una terra fragile con una storia geologica unica».