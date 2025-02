Wilson (Ryanair): In Calabria opportunità di lavoro e sviluppo. Lamezia Terme sede ideale per questi importanti investimenti”

“Ryanair continua a creare opportunità di lavoro qualificate avvantaggiati come siamo dai nostri roster leader del settore e dalla flotta più giovane in Europa. Lamezia Terme è una sede ideale con opportunità di attrarre, formare e impiegare talenti locali per supportare questa nuova struttura”. Lo ha detto Edxdie Wilson Ceo di Ryanair presentando il progetto di realizzazione nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme degli hangar da 8.100 mq con 2 baie che forniranno manutenzione alla flotta di Ryanair. “Siamo entusiasti per questo annuncio – ha aggiunto Wilson – che dimostra la continua crescita e l’impegno di Ryanair nei confronti della Calabria e dell’Italia. Inoltre, come parte di questa iniziativa, Ryanair, insieme a Seas, ha già iniziato a formare circa 100 tecnici calabresi presso l’Aircraft Engineering Academy (AEA) di Bergamo, che svolgeranno un ruolo chiave nelle operazioni di questa nuova struttura. La leadership lungimirante del presidente Occhiuto, unita all’approccio strategico di Ryanair, ha aperto la strada a questa importante espansione, posizionando Calabria come un importante hub per il turismo in entrata e la connettività, attraendo investimenti e promuovendo lo sviluppo economico in Calabria”. In contemporanea con la presentazione di Lamezia Terme nella sede della Regione Calabria a Catanzaro si sono tenute le selezioni per aspiranti meccanici da occupare negli hangar lametini dopo un periodo di formazione a Bergamo. Trecento i giovani calabresi partecipanti.