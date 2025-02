Castrovillari e Frascineto per la 25^ giornata del farmaco affermano una solidarietà diffusa a difesa della salute

Nei Comuni di Castrovillari e Frascineto la 25^ Giornata del Farmaco ha prodotto la raccolta di decine e decine di medicinali da banco grazie alle farmacie impegnate (Giannoni, D’Atri, Caterini/Filpo, e Blandi –a Castrovillari– e “Calabrese & Groppa Bilotta” –a Frascineto-) con i titolari e i dipendenti delle stesse supportati da diversi volontari impegnati nel gesto dove tanti cittadini si sono sentiti coinvolti.

I medicinali verranno consegnati agli enti assistenziali- convenzionati con Banco Farmaceutico- che offrono cure e farmaci gratuiti a chi non può permetterseli.

Il momento, nei due centri ma non solo, testimonia ancora una bella sinergia, ribadendo come la gratuità sia la strada per realizzare il bene comune.

Un fattore meritevole a conferma pure del valore sociale di tali presidi sanitari che contribuiscono al miglioramento della vita collettiva.

Un’espressione di sussidiarietà orizzontale, per una risposta concreta quanto importante in questo delicato momento storico, nel quale interventi del genere rappresentano azioni indispensabili per condividere e affermare la dignità della vita.

Un’urgenza di cui è particolarmente affamato l’Umano quanto questo Tempo che l’interpreta con tutte le sue necessità.