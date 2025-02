Il Papa a ostetriche e ginecologi calabresi: “In Italia si guarda a maternità e paternità come fonte di problemi”

”In Italia, e anche in altri Paesi, sembra si sia perso l’entusiasmo per la maternità e la paternità; le si guarda come fonte di difficoltà e di problemi, più che come lo spalancarsi di un nuovo orizzonte di creatività e di felicità. E questo – lo sappiamo – dipende molto dal contesto sociale e culturale”.

Lo ha denunciato nuovamente il Papa ricevendo in udienza ostetriche, medici ginecologi e personale delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. ”Per questo voi, – ha osservato – come Ordine professionale, vi siete dati un obiettivo programmatico: invertire la tendenza della denatalità. Bravi! Mi congratulo con voi”.