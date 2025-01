Lutto per l’Ordine degli Psicologi della Calabria: si è spento il presidente Armodio Lombardo

“Con grande tristezza nel cuore comunichiamo che questa mattina è venuto a mancare il nostro Presidente Ordine Psicologi Calabria Armodio Lombardo.

Un grande esempio di umanità, professionalità e vicinanza alla comunità di Psicologhe e Psicologi, al quale tutte e tutti ci siamo sempre ispirati.

Un Collega e Amico costantemente presente, dalla fondazione dell’Ordine si è distinto per la sua incondizionata disponibilità con chiunque, spendendosi ultra vires per la sua amata Comunità Professionale, anche a livello sindacale, senza mai risparmiarsi.

Ci stringiamo attorno al dolore dell’amata famiglia, di amici e Colleghe/i, portando avanti e dentro di noi l’immensa luce che ha con così tanta gioia donato a tutti noi.

Non ti dimenticheremo mai, non dimenticheremo mai il tuo sorriso e il tuo continuo supporto amorevole, resterai per sempre nei nostri cuori come faro e guida delle nostre azioni.

Ciao Armodio”.

I funerali saranno venerdì 10 gennaio alle ore 9.45 alla Chiesa del Carmine a Crotone. –