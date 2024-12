Minasi: “Nessuna divisione nella Lega, il Ponte sullo Stretto è una scelta condivisa”

“Leggo sulla stampa notizie di una presunta divisione interna alla Lega nazionale, che vedrebbe il gruppo del Nord, capeggiato dal capogruppo in Senato e nuovo coordinatore della Lombardia Massimiliano Romeo, contrapposto a una “fazione” del Sud, e quindi in particolare alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Ebbene, si tratta solo di costruzioni fantasiose, che smentisco totalmente”.

La Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, commenta così le notizie uscite sulla stampa circa una improvvisa rivendicazione, da parte dei leghisti settentrionali, dei finanziamenti stanziati per il ponte.

“Non c’è alcuna divisione interna – precisa la Senatrice – Semplicemente il capogruppo Romeo ha sottolineato, ai rappresentanti del suo territorio, la necessità di parlare dei loro problemi specifici, esattamente come facciamo noi. Il senso e il valore della rappresentanza politica, d’altronde, è proprio questo: serve a far valere le esigenze dei singoli territori. Ed è questo che Romeo ha voluto rimarcare, anche in interviste appena diffuse dai media.

Questo però non vuol dire che investire sul ponte o sulla Statale 106 Jonica, come questo governo e il Ministro Salvini stanno facendo, tolga qualcosa al Nord, tutt’altro! Significa potenziare la crescita di aree che possono così diventare nuova fonte di ricchezza e sviluppo, a vantaggio di tutta l’Italia. E su cui l’intero partito concorda.

Dispiace dunque leggere ricostruzioni giornalistiche evidentemente fuorvianti.

La Lega è compatta, su tutte le scelte operate dal leader Salvini, e soprattutto sulle scelte di politica economica. Prime tra tutte il Ponte sullo Stretto”.