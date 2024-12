I blogger di Calabria Food Porn ricevono in Canada il “President’s Award”

I giovani blogger e content creator di Calabria Food Porn sono reduci da un tour in Canada di oltre 20 giorni, pensato per portare le eccellenze enogastronomiche della Calabria oltreoceano e mantenere vive le tradizioni in una terra che accoglie da sempre gli emigrati calabresi e dove esiste una grande e importante comunità.

Sono state tre settimane di incontri, eventi e collaborazioni che hanno visto protagonisti i blogger Wlady Nigro, Alessandro Imbrogno, Alessio Abate e Francesca Capizzano insieme allo chef Luciano Schipano, originario di Catanzaro e Presidente della FIC Canada. Schipano, titolare del Ristorante Boccaccio all’interno del Columbus Center di Toronto, ha guidato il gruppo nella realizzazione di una serie di eventi e attività, ovviamente tutte gastronomiche in collaborazione con eccellenze calabresi, come quelle organizzate per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che si è svolta dal 15 al 22 novembre.

Festa dei Calabresi a Toronto e il premio President’s Award.

Altra data importante in questo tour – si legge in un comunicato stampa – è stata quella del 29 novembre, giornata in cui si è svolta la tradizionale Festa dei Calabresi a Toronto, uno dei momenti più significativi di questo viaggio, dove i blogger cosentini sono stati insigniti del prestigioso President’s Award. Il premio, conferito dalla comunità dei calabresi in Canada e dalle istituzioni italiane, riconosce il loro straordinario lavoro di promozione della Calabria, delle sue tradizioni culinarie e culturali, dei borghi, dei prodotti e dei suoi artigiani attraverso i loro canali social.

Assegnato anche il premio “Calabrese dell’Anno nel Mondo”, organizzato in collaborazione con la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. Riconoscimento che quest’anno è andato proprio a Luciano Schipano, grande esempio per gli chef calabresi in Canada. Nella motivazione incisa sulla targa si legge: “Grazie al suo straordinario impegno e alla sua luminosa carriera, la comunità calabrese in Canada non solo celebra la propria cultura, ma la condivide con orgoglio con il mondo intero”.

Calabria Food Porn diventa Calabria Food Tour

Calabria Food Tour si conferma una realtà social in crescita e sempre più ambasciatrice della Calabria nel mondo. Il team composto da Wlady Nigro, Alessandro Imbrogno, Alessio Abate e Francesca Capizzano ha espresso grande soddisfazione per il successo del tour, ringraziando la Presidente Succurro per il supporto e la fiducia nel progetto. “Siamo entusiasti di aver contribuito a questo importante riconoscimento”, hanno affermato i blogger, pronti a proseguire il loro lavoro di promozione e valorizzazione delle ricchezze calabresi su scala internazionale.

Visibilmente emozionato, Wlady Nigro, fondatore del progetto, ha dichiarato l’intenzione di un cambio di rotta: “È giunto il momento di evolversi. E partiamo dal nome che da Calabria Food Porn diventerà Calabria Food Tour, un cambiamento per noi non solo naturale dopo anni di comunicazione e lavoro che ci hanno dato notorietà sul territorio calabrese, ma anche indispensabile oggi per rafforzare la nostra immagine e i nostri progetti futuri, che ci vedono sempre più in giro per l’Italia e all’estero nel racconto della Calabria e delle sue eccellenze”.

E sempre Wlady racconta: “Il President’s Award per noi è stato una vera sorpresa, non sapevamo nulla e ricevere un premio così importante significa che abbiamo lavorato bene in questi anni, sempre spinti dalla passione per la nostra terra e con la volontà di promuovere e diffondere le sue bellezze e bontà”.

“Questo per noi è il secondo tour canadese e quest’anno possiamo dire che è stato veramente incredibile – continua il food blogger. Abbiamo avuto l’onore, oltre al premio, di partecipare alla Festa d’Autunno per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un evento dove su 12 chef protagonisti con la loro cucina ben 9 erano calabresi. Insieme al maestro Lorenzo Fortuna, abbiamo avuto poi il privilegio di collaborare con Nutella Canada grazie alla Camera di Commercio dell’Ontario, che ha organizzato un evento speciale presso Faema e dove il nostro pizzaiolo ha deliziato i presenti con la sua focaccia al Magliocco e la Pitta Calabrese ovviamente ripiena di Nutella. E cosa veramente meravigliosa: abbiamo conosciuto tanti calabresi di successo e siamo stati circondati da affetto e stima. Ringraziamo di cuore veramente tutti”.