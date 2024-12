Nomina di Granato al Mase, le congratulazioni della Camera di Commercio: “Indubbie capacità professionali”

«Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni e dell’intero ente camerale a Francesco Granato per la prestigiosa nomina al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in qualità di componente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico».

È quanto dichiara in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

«Nei suoi incarichi ricoperti in seno all’ente camerale di presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali, sezione Calabria, e di consigliere ha già dimostrato indubbie capacità professionali. Siamo convinti che anche nella sua nuova funzione al ministero saprà portare un valido contributo grazie alla sua apprezzata esperienza. A lui formuliamo i migliori auguri di buon lavoro».