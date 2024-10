Agricoltura, nasce associazione produttori Passione Mediterranea Tra Calabria e Puglia

Tra le poche attualmente attive nel Sud Italia, sarà la prima ad operare in Calabria, con l’obiettivo di mettere in rete le energie dei produttori e favorire promozione e commercializzazione delle eccellenze agricole calabresi sui mercati. Formalmente riconosciuta dalla Regione con provvedimento del Dipartimento Agricoltura, curato dal settore 4 diretto da Domenico Ferrara, è ufficialmente divenuta operativa l’associazione di organizzazione di produttori (Aop) denominata “Passione Mediterranea”, con sede a Lamezia Terme, nata dall’unione di 4 Organizzazioni di produttori ortofrutticole, 3 calabresi ed una pugliese”. E’ quanto riferisce una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale calabrese. Le organizzazioni coinvolte sono, nell’ordine, l’Ortocal di Corigliano-Rossano, presieduta da Franco Nicola Cumino (designato presidente anche della neonata Passione Mediterranea); la Copam Toc di Cinquefrondi (guidata da Francesco Scilipigni, consigliere della nuova Aop); la Fru.J.T. di Locri, capitanata da Francesco Macrì (consigliere Aop) e, infine, la Arca Fruit di Bisceglie, coordinata da Francesco Silipigni, vicepresidente Aop). “Le organizzazioni dei produttori – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – sono società legalmente costituite che supportano gli operatori agricoli, liberamente e volontariamente associati, nella commercializzazione e promozione delle proprie produzioni fresche e trasformate. La Aop è un’associazione che si pone ad un livello superiore, al fine di promuovere i marchi delle organizzazioni socie, oltre che di commercializzare parte delle loro produzioni”. “Un passo avanti, dunque, nell’ottica della cooperazione, per favorire competitività e tutela delle produzioni di qualità, dal momento che attraverso le Associazioni di organizzazioni di produttori – sottolinea ancora l’assessore Gallo – sarà possibile concentrare l’offerta e migliorare la commercializzazione delle produzioni dei soci aderenti adeguando la produzione alla domanda, ottimizzando i costi, promuovendo la ricerca, la formazione e l’innovazione e ogni altra iniziativa idonea a tutelare i legittimi interessi degli imprenditori agricoli, nel contesto di una moderna agricoltura rispetto alla quale le aziende calabresi tendono sempre più a presentarsi in rete, per poter affrontare al meglio le crescenti difficoltà rappresentate dalla instabilità dei mercati globali, dalla volatilità dei prezzi e dalla crescente complessità della normativa di riferimento”. Nello specifico, Passione Mediterranea vanta un paniere di prodotti che abbraccia il meglio delle produzioni ortofrutticole calabresi: bergamotto, cipolla di Tropea Igp, clementine Igp, kiwi, arance, mandarini, limoni) e pugliesi (uva da tavola, ciliegie).